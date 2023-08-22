環保署於今日正式升格為環境部，首屆部長由中興大學前校長薛富盛接任，綠色和平呼籲，重要的淨零挑戰仍是白紙一張，請薛富盛拿出「鋼鐵校長」魄力，促進台灣在環境保護的努力被世界看見；地球公民基金會也呼籲，應綜合思考淨零排放路徑牽涉到的「經濟成長」與「環境承載量」之間的平衡，提出「減緩」和「調適」的策略。

地球公民基金會表示，環境部的氣候變遷署是國內《氣候變遷因應法》的主管機關，負責擬定台灣的氣候變遷因應策略，應綜合思考淨零排放路徑牽涉到的「經濟成長」與「環境承載量」之間的平衡，提出「減緩」和「調適」的策略，未來應主動啟動跨部會的盤點，從環境承載量評估台灣可負擔的「成長上限」，才有所謂的「戰略」可言；調適方面，應仔細檢視民眾生活可能受到的衝擊，以及各種能源轉型間的衝突矛盾，提出合適的策略。

地球公民基金會說，台灣的空氣品質固然有所改善，但離WHO標準仍有段距離，且明顯存在區域不平等的問題。台灣要怎麼在經濟發展與環境健康中取得平衡，仍是難解議題。環保署升格之後能否扛住來自其他部會的壓力，尚待觀察；地公提及，期待組改後的環境部能夠透過修法，把關這些陳年舊案，強化環評監督機制，讓取得開發許可的單位能針對環境現況做出如實的評估，並切實執行環境監測，以掌握開發行為對於環境的衝擊。

綠色和平專案經理古偉牧表示，能見證環保署升格成環境部，證明環境保護對臺灣的整體發展是應該有更重要的位置，綠色和平樂見政府投注更多環境資源及規管，但面對國際減塑趨勢、國際產業鏈減碳壓力，及台灣連年遭受極端氣候危害，須加快訂定有效減塑政策及有效碳費、確保氣候變遷減緩及調適工作。

綠色和平呼籲，應加速碳定價期程，盡快公布碳費相關子法確保費率機制能有效降低企業排放，並確實規劃總量管制標準、公正的碳權與碳抵換機制，避免碳交易制度成為企業「漂綠」工具；氣候變遷署應主動盤點極端氣候對各地區及脆弱族群的影響，優先協助縣市政府針對高風險地區的調適工作，制定法規落實氣候變遷減緩及調適政策，加速推動淨零轉型；「塑膠減量目標」入法，確認淘汰一次性塑膠方向。