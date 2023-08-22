瓦城台北三越信義A9店獨賣「美國Prime牛小排佐叢林醬」，主廚特選美國Prime等級牛小排脂腴豐美，以下火慢烤出鮮嫩又多汁的口感。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）

瓦城台北三越信義A9店獨賣「酸辣生蝦」，特選鮮甜藍鑽蝦並搭蒜末、香菜、辣椒、魚露和檸檬汁特調的檸檬香辣醬。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

盛夏開胃菜中以酸辣或鮮豔款的菜色最能勾人食慾，瓦城泰統集團集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘四大品牌，推出「辣炒海瓜子」、「椒麻香酥軟殼蟹」等共5道新鮮海味品項，即日起於全台門市開賣；此外，瓦城台北三越信義A9店同步獨家首賣4道誘人新品，包含「美國Prime牛小排佐叢林醬」、「炙燒香烤松阪豬」、「濃郁綠咖哩雞腿」及「酸辣生蝦」，打造繽紛的全新饗宴。

瓦城泰統集團集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘，即起推出「舌尖上的海潮新味」系列新菜，其中「辣炒海瓜子」藉由辣椒、九層塔、蒜末、紹興酒等佐料爆炒提鮮；「泰式酥炸軟殼蟹」則淋上特調酸辣醬，再搭配洋蔥、蒜酥創造多層次，呈現誘人泰式風味。另「椒湘海瓜子」以香蒜、薑片和乾辣椒段爆炒，搭配特選花椒油標榜香辣過癮；「爆炒塔香海瓜子」透過肥美海瓜子加上九層塔、薑、蒜等辛香料爆炒，再搭配玉米筍增加口感。

瞄準暑期外出逛街的鬧區商機，瓦城台北三越信義A9店搶先全台門市，再推出「繽紛樂食 FUN新吃」新品系列，即起獨家首賣4道繽紛新菜。「美國Prime牛小排佐叢林醬」，以下火慢烤出鮮嫩甜美的口感，佐以特調泰北叢林沾醬再搭獨特烤蔬果；「酸辣生蝦」特選鮮甜彈牙的藍鑽蝦，搭配特調檸檬香辣醬，酸爽香辣的鮮味於口中迸發。

「炙燒香烤松阪豬」，表面焦脆並帶有誘人烙痕，搭配兩款特製沾醬十分開胃；「濃郁綠咖哩雞腿」，採用去骨雞腿肉搭配濃郁的泰國綠咖哩，加上香菇、玉米筍、長豆等豐富食材相當下飯。

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