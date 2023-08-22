花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞月初赴瑞士受訓卻猝死異鄉，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防局特別為其製作追思影片，最後更寫下「小隊長！可以了，你很棒，下班了，這次火來了，要跑」，場面相當哀戚。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞月初赴瑞士受訓卻猝死異鄉，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，縣長徐榛蔚（左）前往致哀，並擁抱難過的蔡妻（右），給予最大的安慰。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞月初赴瑞士受訓卻猝死異鄉，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，縣長徐榛蔚（左）前往致哀，並頒授追晉令、消防榮譽章證書、獎牌等予代表接受的蔡妻（右）。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞月初赴瑞士受訓卻猝死異鄉，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防署長蕭煥章（左）前往致哀，並頒發鳳凰獎予代表接受的蔡妻（右）。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞月初赴瑞士受訓，父親節前夕卻猝死異鄉，其遺體在當地完成火化19日運抵回台，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防署長蕭煥章與縣長徐榛蔚特別前往致哀，分別頒發鳳凰獎、頒授追晉令等，消防局弟兄則在會場外列隊敬禮，送蔡璽鈞最後一程。

蔡璽鈞本月5日與19名特搜大隊隊員到瑞士進行為期2周的公路隧道搶救訓練，6日抵達當地後，團隊隔天上午準備移地到訓練基地時，他卻被發現躺臥在房間床舖且無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，享年43歲，其父母、妻子跟9歲、5歲小孩得知噩耗悲痛不已，因故委由消防局全權處理後事。

消防局事發第一時間已請瑞士檢警相驗死因，徵得家屬同意在當地火化後於19日運抵回台，不過驗屍報告需花費6至8周且透過外交部才能得知，行政程序繁瑣，預計3個月後確定死因才能辦理相關撫卹事宜。

家屬今天在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防署長蕭煥章、縣長徐榛蔚在消防局代理局長吳兆遠陪同下前往致哀，分別頒發鳳凰獎證書、獎牌、獎盃跟頒授追晉令、消防榮譽章證書、獎牌等，不過蔡妻在代表接受時，身體隨強忍眼淚頻頻顫抖，徐見狀後趕緊擁抱她，給予最大的安慰。

消防局也特別安排播放同仁替蔡璽鈞特別製作的追思影片，細數他在救難現場的付出與貢獻，懷念其在火場拚命及鼓勵同仁的身影，最後更寫下「小隊長！可以了，你很棒，下班了，這次火來了，要跑」，頓時現場傳出此起彼落的啜泣聲，場面相當哀戚。

由於蔡璽鈞是家中主要經濟來源，突遭逢巨變，家屬頓時失去支柱，鑑此，消防局經取得其家人同意，協助辦理外界捐款事宜，捐款資訊為家屬代表帳戶，中和連城路郵局，郵局代號：700，郵局戶名：詹璽蓁（蔡璽鈞的妻子），捐款帳戶「03117540473292」。