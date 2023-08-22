花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞月初赴瑞士受訓，父親節前夕卻猝死異鄉，其遺體在當地完成火化19日運抵回台，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防署長蕭煥章與縣長徐榛蔚特別前往致哀，分別頒發鳳凰獎、頒授追晉令等，消防局弟兄則在會場外列隊敬禮，送蔡璽鈞最後一程。
蔡璽鈞本月5日與19名特搜大隊隊員到瑞士進行為期2周的公路隧道搶救訓練，6日抵達當地後，團隊隔天上午準備移地到訓練基地時，他卻被發現躺臥在房間床舖且無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，享年43歲，其父母、妻子跟9歲、5歲小孩得知噩耗悲痛不已，因故委由消防局全權處理後事。
消防局事發第一時間已請瑞士檢警相驗死因，徵得家屬同意在當地火化後於19日運抵回台，不過驗屍報告需花費6至8周且透過外交部才能得知，行政程序繁瑣，預計3個月後確定死因才能辦理相關撫卹事宜。
家屬今天在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防署長蕭煥章、縣長徐榛蔚在消防局代理局長吳兆遠陪同下前往致哀，分別頒發鳳凰獎證書、獎牌、獎盃跟頒授追晉令、消防榮譽章證書、獎牌等，不過蔡妻在代表接受時，身體隨強忍眼淚頻頻顫抖，徐見狀後趕緊擁抱她，給予最大的安慰。
消防局也特別安排播放同仁替蔡璽鈞特別製作的追思影片，細數他在救難現場的付出與貢獻，懷念其在火場拚命及鼓勵同仁的身影，最後更寫下「小隊長！可以了，你很棒，下班了，這次火來了，要跑」，頓時現場傳出此起彼落的啜泣聲，場面相當哀戚。
由於蔡璽鈞是家中主要經濟來源，突遭逢巨變，家屬頓時失去支柱，鑑此，消防局經取得其家人同意，協助辦理外界捐款事宜，捐款資訊為家屬代表帳戶，中和連城路郵局，郵局代號：700，郵局戶名：詹璽蓁（蔡璽鈞的妻子），捐款帳戶「03117540473292」。
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