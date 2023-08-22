國民黨主席朱立倫在立委參選人張智倫陪同下，今天上午赴新北市中和廣濟宮參拜。（高鈞麟攝）

【全程字幕】喊下架國民黨！徐耀昌退黨再狠批侯友宜四罪狀 朱立倫：必須嚴正按黨紀處理 @ChinaTimes ​

國民黨主席朱立倫今（22）日上午赴新北市中和廣濟宮參拜，並替總統參選人侯友宜及立委參選人張智倫造勢，拉抬2人選情。針對苗栗縣前縣長徐耀昌退黨，朱表示「國民黨是一個大家庭，屬於全體黨員，必須有嚴正的黨紀，任何人違反黨紀，考紀會會秉持原則處理。」

媒體問及徐耀昌列出侯友宜四大罪狀，朱立倫指出，與徐耀昌於私彼此是老朋友、好朋友，聽聞後感到不捨和遺憾，但是於公仍須按照黨紀處理。侯友宜獲得全體黨代表一致同意，徵召為黨的提名人，大家要團結努力，小恩小怨都不是重點，為了中華民國、兩岸和平及公平正義，必須要下架民進黨。

針對台灣民意基金會董事長游盈隆要求國民黨公布內參民調，朱立倫表示，不論是哪一份媒體民調，都顯示侯友宜民調不斷上升，雖然仍暫居第二，但絕對不敢自滿 要持續努力，大家團結努力，整合起來，才能夠下架民進黨。

至於徐耀昌退黨是否會引發骨牌效應？朱立倫說，不擔心有骨牌效益，曾與苗栗縣長、議長溝通，大家都支持邱鎮軍，而苗栗兩席立委相對穩定。

朱立倫說，「大我大一點，小我小一點」，如果只有自我或是小我，一定沒辦法走出大局，因此不要糾結在小我，以大局為重。民進黨做了這麼多不公不義的事情，造成兩岸兵凶戰危，為了大家安定、安全、安心，大家要共同努力下架民進黨。

最後，朱立倫打趣的介紹張智倫，「過去我是中和阿倫，現在張智倫才是中和阿倫」，他帶領大家高呼口號，呼籲團結才能勝利。