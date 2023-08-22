大陸宣布昨日起暫停台灣芒果輸入，高雄市長陳其邁今（22）日重申，高雄99.3％都是內銷市場，而外銷市場以新加坡跟加拿大為主，大陸只占25噸，影響不大，但他痛批，大陸祭出這種非科學行政措施，違反WTO相關貿易規範，更對整體國際貿易而言，都是一個錯誤示範。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮發布新聞稿稱，今年以來，大陸海關從台灣輸入的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，決定自21日起，暫停台灣地區芒果輸入大陸。

對此，陳其邁今（22）日受訪時強調，對於高雄影響非常小；高雄1年金煌芒果約1萬3000噸，99.3％都是內銷市場，外銷市場以新加坡跟加拿大為主，「中國在我們的市場裡，1年1萬3000噸大約占25噸，有一個合作社在六龜有收金煌芒果」，但整體影響不大，因為高雄這幾年持續分散外銷市場，降低風險。

話鋒一轉，陳其邁痛批對岸，假如說以這種非科學單方面、片面行政措施，可能也違反WTO相關貿易規範，「我覺得這種作法非常不好，不管對農民來講，或者是對整個國際貿易來講，我覺得都是一個錯誤示範」。