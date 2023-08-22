屏東萬丹驚見埃及聖䴉群。(林業保育署屏東分署提供)

屏東萬丹驚見埃及聖䴉群。(林業保育署屏東分署提供)

近日有民眾在屏東萬丹地區目擊埃及聖䴉群體，是繼去年6月後，再次有人在萬丹發現，林業及自然保育署屏東分署分析，這些個體應是原棲息於高屏溪高灘地的埃及聖䴉，因降雨轉飛萬丹至農田、魚塭覓食，近期已加強熱點地區的巡查及移除工作。

埃及聖䴉屬於大型鳥類，身長65至89公分間，展翅可達112至124公分，全身白色，具粗黑下彎的黑色嘴喙、腳黑、腰及翼邊飾羽是重要特徵；因食性與鷺鷥科鳥種重疊，所以可能出現在紅樹林、農田、河口泥灘地、廢棄魚塭等地方。

自2020年起，林業及自然保育署為有效移除與小白鷺等鷺鷥科鳥類共域的外來種埃及聖䴉，由各分署組成移除專隊及委託原住民專業團隊進行巡查及移除工作，累計已移除1萬8116隻，其中在高屏地區也已移除1965隻。

依據過往觀察經驗，中南部地區的埃及聖䴉有較以往南遷的時節提早南下，又因近來大雨致高屏溪高灘地已無淺水區、而遷移至高屏溪沿岸魚塭、農地；開闊的魚塭及農地無自然屏障，當巡查及移除人員稍微靠近，鳥類即振翅飛離它處棲息、覓食，增添移除難度。

林業保育署屏東分署表示，為減少原生鷺鷥科鳥類棲位的威脅與競爭，並把握8、9月停留屏東時機，委託原住民移除團隊，從即日起以連續高壓的方式搭配工作站同仁，每日分3組出動6人次，進行熱點地區的巡查以及移除工作，就是要以清零為目標。