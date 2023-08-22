阿翔帶一家人帶泰國旅遊。（時代創藝提供）

阿翔全家造訪泰國水上市場。（時代創藝提供）

阿翔（陳秉立）今年暑假帶老婆Grace與3個小孩前往泰國旅遊，阿翔忙著紀錄著全家人的初體驗，小孩輪流幫大象洗澡，Grace趴在大象的身上，阿翔只見大象緩緩走進河水的深水區，突然間大象濳進水裡，Grace驚聲大叫就看不見人了，阿翔驚魂未定的說：「我都已經準備要跳進水裡去救她了」，下一秒就看到大象起身，看到嚇壞的Grace安然無恙，才鬆了一大口氣。

這趟泰國旅遊阿翔一家人疫情解封後首次一起出國，他出國前還特別交代小孩不可以自己亂跑、要牽緊爸媽的手，並且在三個小孩的後背包都放零用錢300元，防走失時可以使用，「很多人說帶小孩出國很浪費，他們長大不一定記得，但其實我們覺得出國是不同的體驗，他們會很開心很期待，這些歡樂會留在小寶貝們的潛意識裡面，而且我會幫他們拍影片一定不會忘記。」

阿翔一家也造訪近幾年網美最愛打卡的北碧府野生動物園，搭乘滿載紅蘿蔔的的遊園車會停下來，讓長頸鹿直接伸進車子裡吃著紅蘿蔔，三個小孩爭先恐後的拿著紅蘿蔔吸引長頸鹿，阿翔說：「看到他們開心滿足又興奮的臉，那個笑容可以忘卻所有旅途的疲累。兒子布朗尼看到斑馬的牙齒有點爆，還開玩笑說：「斑馬先生也該去矯正牙齒囉！」阿翔表示，他所拍攝的影片已經剪接與後製，在今天《翔什麼》YT與大家分享。