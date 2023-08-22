縣府在自由街上設智慧停車柱導入停車收費服務智慧化，有109個收費停車格，停車場格中間增綠色防滑行人通道，改善行人穿梭車陣中危險。（王志偉攝）

花蓮市鬧區自由街停車場本來是國有土地，因長年都被花蓮縣府當成收費停車格，後經國有財產署協調，現已完成土地撥交程序。縣府建置智慧停車示範區，設置停車柱導入收費服務智慧化，系統已測試完成，有109席停車格，收機掃描停車柱上QR CODE，可用多元支付繳費，預計9月1日起收費。

今年5月間，縣府無預警將自由街停車場刨鋪路面、畫設槽化線禁止停車，上百個停車格憑空消失，商圈車輛無處可停，引發民怨。

後來縣府說明，與國有財產署協調，處理解決國有非公用占用土地問題，當地已開闢完成使用的都市計畫內道路用地，是「作為公用使用、且無妨礙都市計畫的市區道路」，在國產署協助下，現在土地目前已順利完成管變程序。並畫好停車格，完成智慧停車系統，這段期間都在系統測試。

縣府建設處表示，全新設置的智慧停車柱採無現金、無人、無紙化收費，具備車牌辨識、計時、計費等功能，離場前可用手機掃瞄停車柱上QR CODE後，用手機上即時線上繳費，也可於離場後15分鐘後前往超商補單繳費，提供前10分鐘免費停車，並在停車場增加綠色防滑行人通道，改善行人穿梭車陣中危險。

目前開放遠通電收、Line Pay、一卡通Money、Pi錢包、橘子支付、車麻吉、街口支付、歐付寶、Q車雲等多元支付繳費，也可選擇各支付業者所提供車號綁定自動扣款繳費功能，車號綁定後支付業者主動推播停車費漏繳訊息，提醒車主停車費逾期問題。

建設處說，包括自由街、南濱路，目前正規劃在東大門中山路北濱街路段，也將打造智慧路邊停車格示範區，讓花蓮的停車服務跨越傳統更加先進。