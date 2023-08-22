新竹縣義民祭典啟動儀式將在24日展開，縣府邀請「中台灣區域治理平台」8縣市首長參加挑擔及藝陣表演活動，經相關單位連繫後，國、民兩黨總統參選人侯友宜和賴清德，因當天都有行程不克出席，但9月4日都會參加義民祭典。

縣府文化局長李安妤表示，新竹縣從2019年加入中台灣區域治理平台，今年首長會議由縣府舉辦，時間訂在24日剛好是義民祭典啟動儀式，經連繫後邀請7縣市首長與縣長楊文科共同參與「擔擔相傳代代傳」的奉飯挑擔活動，體驗客家義民文化。

中台灣8縣市首長除了新竹市長高虹安是民眾黨，苗栗縣長鍾東錦是無黨籍，其他6位縣市長都是藍營，義民祭典啟動儀式被視為總統大選很好的造勢場合，原預計侯友宜和賴清德會出席參與挑擔「王見王」。

竹縣藍營連絡侯辦後，侯友宜24日當天有行程，未能參與，客委會則知會由副主委周江杰出席，賴清德也不克參加。

往年的義民祭典，蔡英文總統都會參加，今年適逢總統大選年，9月4日義民祭典將更充滿政治味。據了解，侯友宜和賴清德都會出席，民眾黨總統參選人柯文哲預料也會參加，拚場爭取客家選民的認同。

李安妤指出，24日上午10時開始的義民祭啟動儀式，義民廟前廣場有客家八音「大開門」合奏，八縣市首長在義民路集結，將隨著義民先鋒古炮陣、義勇軍、鑼鼓喧天戲金豬、客家武獅等陣頭做創意挑擔，場面將比往年盛大。

在義民祭啟動儀式禮成後，中台八縣市首長在縣府開會，進行112年中台灣區域治理平台合作成果報告。