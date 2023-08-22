朱立倫為國民黨立委參選人張智倫送上包子、粽子，預祝他「包中」高票當選（蔡宗穎攝）

國民黨主席朱立倫今（22日）前往枋寮活動中心主持中和區黨員座談，對國民黨新北市立委參選人張智倫表達支持。朱立倫表示，民進黨執政近8年「完全執政，完全腐敗」。他說，現在兩岸局勢緊張，一定要達到2024政黨輪替的目標，民眾才能安居樂業。現場還電話連線將前往金門的新北市長侯友宜，侯於電話中表示，希望台海和平穩定力促2024團結一致。

朱立倫表示，侯友宜一宣布角逐2024總統大選，民進黨就傾盡所有力量抹黑、惡意攻擊侯。他表示，若是台海不幸發生戰爭，孩子們將被迫上戰場，到時候情人將被拆散、許多家庭也會跟著破碎，2024是關鍵的一年，只有國民黨重返執政，才能帶領兩岸走向和平。

朱立倫致詞結束後也現場打電話給侯友宜，侯在電話中祝現場支持者情人節快樂，表達希望兩岸和平無戰爭的決心後就表示要去金門了，便匆匆掛斷電話。現場支持者也高聲呼喊「侯友宜凍蒜」。

張智倫表示，民進黨過去近8年執政，「完全執政，完全腐敗」。他說，兵役從3個月延長到1年，只顯示了「票投民進黨，青年上戰場」，強調兩岸應該朝和平穩定的方向發展，而不是走向兵凶戰危。他還提到，台電全面虧損，民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源卻市值百億，更捐了不少政治獻金給民進黨。

會後朱立倫送包子和粽子給張智倫，預祝他「包中」，而稍早之前，他和張智倫也出席緬僑、金門新村里民座談，表示張智倫身為會計師，一定會為民眾爭取最好的預算。