明天（23日）是24節氣中的處暑，《科技紫微網》運勢專欄分享處暑習俗和養生撇步，並點名生肖雞、豬在此時運勢超級旺，其中生肖雞事業能進展順利且突破難關，也有機會出現貴人；生肖豬則是獲得財神爺眷顧，正、偏財運都有賺頭，投資眼光也變得更準確。

【處暑3習俗】

1、迎秋

處暑節氣適逢農曆7月半，民間有放水燈等祭祀活動，既有悼念逝者，祈求平安的祈願，也有慶賀豐收，酬謝大地的寓意。

2、吃鴨子

7月半鴨，8月半芋，輕鬆降伏秋老虎。處暑時節的鴨子是最肥美的時候，而鴨肉清熱去火，是潤燥、清補的首選食材。民間也有此時吃鴨、送鴨的習俗，象徵處暑送鴨、無病各家。

3、開漁節

處暑這段期間正是漁業捕撈旺季，不少沿海地區會舉辦慶祝活動，歡送漁船出海，感恩自然饋贈。秋陽烈如火焰，早晚天氣一天比一天涼，在等候秋涼的同時，不妨將養生工作列為待辦事項，練就健康身體，有助於安然渡過寒冷秋冬。

【處暑養生3撇步】

1、飲食上淡補

處暑這段期間飲食盡量以清淡為主，暑氣雖消，但秋天天氣乾燥，容易出現乾咳等不適症狀，滋陰潤肺是這段時間的養生法則，飲食上可多喝水或潤燥生津的粥湯，有助於身體適應暑熱到秋涼的氣候變化；另外，生吃梨子、喝老鴨薑湯等也是不錯的選擇。

2、祛濕

暑熱難耐，在吹了一個夏天的空調後，身體被暑熱濕毒輪番侵襲，等到秋冬嚴寒時節，身體血液循環將變得緩慢，體內濕氣堆積，因此從處暑節氣開始堅持運動，加強新陳代謝，再規律飲食，可吃山藥、紅豆、薏仁等健脾利濕的食物，為祛濕排毒做準備，偶爾也可食用辛辣食物，刺激口腔，促進血液循環，排汗排毒。

3、處暑3不做

有句話說，處暑3不做，一年病不沾，此時有3件事情不宜去做，包括不能吃寒涼食物，避免腸胃受刺激，引發腹瀉等不適症狀；其次是不宜劇烈運動，避免身體過度消耗，應循序漸進加大運動量，以適應環境的變化；最後則是不宜熬夜晚睡，否則對身體免疫力將產生巨大影響。

【處暑2生肖運勢旺】

▍生肖雞

生肖雞在處暑這段期間事業運將超級旺，明顯感受到做事進展順利，以往難以突破的難關，在此時會因外界助力順利克服，若有重要計畫可提前至這段時間執行，與此同時，若能抽空打電話給老朋友連絡感情，未來對方有望成為貴人。

▍生肖豬

生肖豬在處暑這段期間將獲得財神爺眷顧，不僅有望財源大開，八方來財的好運降臨，主業方面進帳穩定得到賺錢機會，也可多參加彩券抽獎活動，有機會賺取獎金。另外，此階段眼光也特別準確，有股票、外匯等投資的朋友可看準時機出手，會獲得意想不到的好表現。

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