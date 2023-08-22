大陸國台辦21日宣布，由於台灣輸入的芒果檢出病蟲，因此自即日起暫停台灣芒果輸入。民眾黨立委陳琬惠今批評，台灣農產品成為政治問題的角力場，而農民則成為犧牲品，「報喜不報憂是我農業部」，從長期來看，台灣的植物產品出口是越賺越少，農業部真的有看見問題，解決問題嗎？

陳琬惠說，2021年以來，中國大陸已對台灣鳳梨、蓮霧、釋迦等水果，石斑魚、午仔魚、秋刀魚等農水產品禁止輸往中國大陸。台灣農產品成為政治問題的角力場，而農民則成為這個對抗下的犧牲品。

她說，去年許多農業縣長就為農民請命，不能讓這些政治問題衝擊農民生計，去年上半年對中國大陸出口從41％萎縮至2.4％。當時的農委會主委、現任農業部長陳吉仲保證，雖然中國大陸市場萎縮，但會積極發展美日市場，未來將美日市場作為主要出口市場。

陳琬惠質疑，「報喜不報憂是我農業部」，凡事都要以事實說話，從「比例」上來看雖然美日逐漸取代中國大陸，成為台灣主要出口對象，但比例不是出口金額，就從2023上半年的數據來看，對中國大陸出口植物產品，每月都比去年同月短絀平均超過200萬美金，而對日美的出口，也不是每月都比去年同月份更好，反而比去年出口金額短絀的月份佔大多數。

陳琬惠怒批，從長期來看，台灣的植物產品出口是越賺越少，農業部真的有看見問題，解決問題嗎？還是只報喜卻不報憂，生計壓力全交給農民自行承擔。

陳琬惠強調，「比起大內宣更要民生」，如今芒果也被中國大陸禁止出口，農業部趕緊表示，台灣芒果主要為內需，出口比例只佔2.2％，且日本出口價格比中國大陸、香港更高，然而，既然這麼沒有影響，那為什麼從數據上，卻看不出台灣植物產品出口的正面回饋呢？什麼好就報什麼，缺乏整體的政策執行規畫，最後也是苦了農業縣與農民。