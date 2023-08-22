國外潛艦研究觀察家H I Sutton今（22）日稱解放軍海軍093型「商級」核潛艦在台海海峽周邊發生嚴重意外，不過目前有註記「尚未證實」。另軍事粉專「Taiwan ADIZ」也稱，聽說406MHz有收到訊號，「叫了幾個小時」。對此，國防部給出最新回應。

國外潛艦研究觀察家H I Sutton今（22）日稱解放軍海軍093型「商級」核潛艦在台海海峽周邊發生嚴重意外。（圖截自H I Sutton）

H I Sutton在推特（X）提到，現在有報導稱，一艘中國大陸海軍潛艇，疑為核動力093型商級潛艇，在台灣海峽附近發生嚴重事故，但目前未經證實，請謹慎對待。另「Taiwan ADIZ」也引用該文，並指出「傳093級潛艦在台海發生事故，請手上有無線電機的可以守聽一下406MHz看看有沒有收到ELT訊號(聽說叫了好幾個小時了)，有訊號的話請錄音傳給小編並告知接收位置，謝謝！」

不過對於陸潛艇在台海周邊發生事故的傳聞，軍事評論家張競則提出質疑，一是不論貼文者所獲資訊來源為何？其必然源自潛艦上浮後遭人目視到不尋常跡象，或是透過對外發送通信信文，遭致截收並且破密。二是「如何判斷是否確有其事？」從國軍、共軍以及美軍，甚至是日本海上自衛隊，所轄海空兵力動態，是否向臺灣周邊海域特定地點機動接近，不論是查證、監控或是馳援，總而言之，不會毫無反應。

張競還提到，假若確有其事，必然最後會在媒體曝光，各國軍事發言體系必然要提出說明，吾人可拭目以待。後續分析評論必然不少，雖然精彩可期，但鬼扯也會很多。

另國防部今日稍早也舉行例行記者會，國防部發言人孫立方少將接受媒體訪問時表示，透過情監偵手段去綿密的、慎重去掌握台海周邊所有海空域空動態，是國防部一直在做的事情，而且也是很認真在做的一件事情。「但到目前為止我並沒有聽到有關證實這個情況的訊息，就我的理解，此一訊息是在社群媒體上流傳的說法，但目前沒有一個官方的說法可以證實，沒有其他評論」。