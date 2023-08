在國家圖書館爭取下,海報網頁已將Taiwan(Province of China)更為Taiwan (R.O.C.)。(國圖提供/李侑珊台北傳真)

由國際圖書館協會聯盟(英文簡稱IFLA)舉辦的年會與世界圖書館與資訊會議(英文簡稱WLIC)近日正在荷蘭鹿特丹舉行,國家圖書館今(22)日表示,主辦方原本將我國國別寫為「Taiwan(Province of China)」,經由館方積極爭取,更改為Taiwan(R.O.C.),代表歐盟外交圈或學術圈已開始正視中華民國臺灣為民主政治實體存在的事實。

國際圖書館協會聯盟年會世界圖書館與資訊會議為全球圖書館界年度盛事,今年活動已邁進第88屆,於 8月21日至25日在荷蘭鹿特丹Ahoy會議中心舉行,而國際圖書館協會聯盟(IFLA)的台灣代表團一行共18人也前往與會,本次我國共有9篇海報與2篇論文於大會發表。

對於我方國別標示的問題,國圖說明,主要在於館方事先爭取、申明,讓海報官網將與會名單能有所調整,順利讓我方得以Taiwan(R.O.C.)的名稱於海報展網頁呈現台灣圖書館界的成果。

國家圖書館館長曾淑賢說,台灣圖書館界的發展成績世界矚目,今年4月20日國圖90周年館慶期間,邀得大英圖書館、德國等共7國國家圖書館館長成員來訪,無不對國家圖書館的成果與服務表現表示稱讚與感謝。本次參與世界圖書館與資訊會議,將讓世界各國的圖書館同道更能加深台灣努力的印象。

國圖提到,本次共有2份海報獲選及1篇主題報告分享。在獲選海報方面,分別由曾淑賢、漢學研究中心組長魏令芳、知識服務組主任侯曉玲及組員陳亭妤共同發表的「Open Lab - Space-as-a-Service in Multimedia Center of National Central Library in Taiwan」;以及曾淑賢、圖書館事業發展組主任呂寶桂及助理編輯洪偉翔以「Big Data in Support of Sustainable Development of Public Libraries in Taiwan」和「Big Data and Data Mining for Analyzing Library Readers' Reading Interest in Taiwan」為題的海報及發表。

國圖並指出,館方更積極於今年投稿至會議國家圖書館專場(National Library Section),於此分享會中分享圖書館大數據平台建置經驗與正在進行的資料探勘應用,透過自然語言處理等技術,以書籍本身資訊為主軸,打破圖書分類框架,深入探索讀者喜愛的閱讀媒材與主題,進而以資料探勘的結果作為依據,推薦民眾感興趣的閱讀資源。