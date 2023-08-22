影片「山道猴子的一生」爆紅，上下2集已累計超過700萬次點閱，其中劇情提到許多跑山族喜歡去的路段、笑別人是塑膠車、零元方案購入重機等，最後主角與別人比賽飆車走上絕路，一名網友好奇發問，到底騎哪種車上路，才不會被認為是猴子，引發討論。

原PO日前在PTT發文，現在猴子、跑山的話題正夯，對於胸無大志、不想人生提早結束，也沒有特別騎車技巧的人，要騎哪一種類型的車上路才不會被路人覺得是猴子？例如公路自行車、腳踏車、電動車、省油載貨用買菜機車及帥氣的哈雷機車。

貼文曝光後，網友們紛紛提出建議，「腳踏車」、「全新迪爵吧，醜到猴子不想騎」、「真的就是買菜車」、「我騎cub125，從不會去幹那些愚蠢之事」、「復古車都不猴阿」、「有問題的是人」、「哈雷，老人車」。

其中最多人提到的是「39800」，也就是「國民機車」光陽GP125，日前光陽推出促銷專方案，GP125鼓煞車型最低只要39800元，不少網友認為省錢買便宜的機車就好，「GP125其實並不差，好像有轉速表」、「GP125、大地名流、活力、迪爵、勁豪」。