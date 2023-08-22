南僑7月自結稅後盈餘6262萬元，年增144.03%，每股盈餘0.25元，前7月稅後盈餘4.37億元，年增16.92%，每股盈餘1.76元。

疫情解封後，兩岸消費市場已漸漸恢復正常，7月適逢酷暑，南僑冰品7月營收年增31.6%。受惠兩岸餐飲消費市場恢復常態，南僑營運已經步出谷底，營收、獲利不斷往上增加，第4季又為傳統旺季，業績可望再加溫。

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