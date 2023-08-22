新北市警察局於2至4月辦理「行人路權大執法」，並於5至7月配合警政署辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，經統計今年1至7月針對車輛不停讓行人共取締2萬2443件，較去年同期增加1萬5548件；1月至7月行人死傷事故件數1587件、死亡9人、受傷1578人，較去年同期減少108件、死亡減少9人、受傷減少99人，事故明顯下降。

新北市交通警察大隊表示，8至10月將接續辦理「路口不停讓行人執法專案」，針對車輛不停讓行人及行人違規執法，同時要求各分局視轄區路口特性主動編排勤務，滾動式調整執法作為，另協請交通局針對客運及公車業者加強教育，落實駕駛行近路口時，需先暫停於行穿線前，並以「指差確認」方式確認左右無行人再續行通過。

新北警將持續利用各項勤務、家戶訪查、社區治安座談會、守望相助會議，至機關、團體、學校等場合宣導停讓行人的執法標準及安全觀念，增進民眾對交通法規的認識，達到「遵守路權，你我安全」成效。