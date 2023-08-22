王宥忻在家中大水池和水豚一起戲水。（固力狗提供）

王宥忻在家中大水池和水豚一起戲水。（固力狗提供）

王宥忻撿到4隻小貓咪，正在為牠們尋找主人。（固力狗提供）

「財富女神」王宥忻啟動夏季最萌消暑計畫在自家豪宅和水豚君一起戲水！王宥忻開心分享：「家裡有兩隻水豚，一隻公的叫喬巴、一隻母的叫魯夫，現在2歲多，大概 20幾公斤，跟寶貝們一起游泳很有趣，他們一看到大水池直接興奮的潛到水裡去！現在他們長得肥肥胖胖，像是很大顆的奇異果！」

家庭獸醫日前到王宥忻家為每隻萌獸定期檢查，獸醫貼心提醒她，兩隻水豚目前身體狀況良好，個性相當活潑，王宥忻也趁夏天帶著水豚君一起戲水，讓他們有好心情。

身為動權會理事長的王宥忻，日前到北投萌獸樂園巡地，沒想到在門口竟然看到一個紙箱裝著4隻被遺棄的小貓咪，她趕緊拍攝影片，希望有愛心人士可以領養，目前已有兩隻被領養，還剩兩隻在等待適合牠們的家。

王宥忻也藉此機會教育「發現棄貓3三步驟」：首先要判斷是否適合帶離現場？因為是4隻剛出生的小貓咪，被放在紙箱中，很明顯的是被遺棄，如果不將他們移開很可能會被野狗當成食物，或是沒有母貓的餵食而失去生命。

第二，是前往動物醫院，檢查健康狀況，不論最後是要送養或是自己收編，基本的健康狀態檢查還要專業獸醫評估狀況。第三，是幫撿來的棄貓尋找牠們適合的家。希望更多人願意對流浪貓伸出援手，尊重動物權人人有責。