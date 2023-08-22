中美洲議會強行通過「排我納中」案，議會中唯一友邦瓜地馬拉日前舉行總統大選，也由「親中派」的阿雷瓦洛勝出。外交部今天表示，政府有信心與瓜國新政府在既有的良好基礎上繼續合作，我們跟瓜國雙邊關係穩固友好，在中美洲統合體及在中美洲銀行的運作也都完全不受影響。

中美洲議會當地時間21日上午強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，外交部今天上午發出聲明，強調我國政府表達最嚴正的抗議，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

外交部表示，截至目前為止，已有超過10國，共16位福爾摩沙俱樂部共同主席、IPAC及美國聯邦參議員Bill Cassidy都發表了聲明，表達對我國的支持。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，中美洲議會討論歷經3個小時，有15位議員發言，很多人仍要表達支持我方，但議會以該案已充份討論為由，拒絕再行討論，「排我納中」案最終以73票支持，32票反對，9票棄權強行通過。

由於中美洲議會成員國之中，只有瓜地馬拉是我國友邦，但瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，曾主張擴大與中國的經貿關係的阿雷瓦洛勝選，外界擔心兩國邦誼生變，並進一步影響我在中美洲其他體系的參與。

對此，劉永健表示，政府有信心與瓜國新政府在既有的良好基礎上繼續合作，深化各項交流，增進雙方人民的福祉。

他說，中美洲議會6個會員國中，瓜地馬拉是我們唯一的邦交國，我國在中美洲另一友邦貝里斯並非會員。我們跟瓜地馬拉雙邊關係穩固友好，在中美洲統合體及在中美洲銀行的運作也都完全不受影響。

由於副總統賴清德日前才出訪參與巴拉圭新任總統就職典禮，媒體詢問是否比照辦理？他說，選舉結果才剛出來，相信瓜國也在安排就職典禮中，等進一步確定後，我國一定會派出慶賀團前往參加。