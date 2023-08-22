友達台中6A廠廠長驟逝，引起震驚，同仁感念廠長是一位身先士卒的好長官，常常將「有事，我扛」等金句掛在嘴邊，喊話公司調查主因並改善生態，讓員工能在工作與健康中找到平衡。知情人士透露，6A廠在友達屬於大廠，疲勞程度可想而知，薪水至少400至500萬以上，但應該沒有破千萬。

此事昨晚（21日）在網路引爆討論，一名友達同仁在臉書社團《匿名 靠北友達》發文表示，值得尊敬的長官突然驟逝，除了震驚更是難過，「公司有許多會議，無止盡的Daily回覆信件與LINE訊息群組，應該讓您累壞了，總是被要求夜間會議，一開就是沒完沒了，過程中充滿著大主管的訓斥和無限迴圈的指導，您總是會擋在前面，一起被罵，讓大家看到您的肩膀。」

許多同仁紛紛留言訴說對廠長的思念，透露有很多人下班後還在待命。對此，友達證實此事，感謝該名廠長多年來的專業付出與貢獻，公司已於第一時間成立治喪小組，全力協助家屬處理後事。友達也強調，一向重視員工健康管理，公司將持續關注與守護同仁的身心健康。

科技業薪水雖高，但高壓環境還是讓許多人吃不消，三立新聞網報導，一名面板業年資8年工程師透露，廠長年薪接近資深處長等級，通常管理人數越多、津貼較好，6A是大廠可見疲累程度，年薪大概400至500萬以上，應該沒有破千萬。

PTT網友也感嘆，錢要賺命也要顧，「會扛的英年早逝，閃躲飄的都活的很好」、「公司是老闆的，身體是自己的，上班到賣命只有傻」、「往生後能被下屬公認的應該真的是好長官，可以放下了」、「身體健康真的重要啦，公司不會倒，但一家之主到了就很慘」、「太扛，心理壓力會很大，對身體不好。」

公開資訊觀測站數據顯示，友達2022年平均員工福利費用為127.8萬，平均薪資為106.7萬，比相同產業平均福利費用109.7萬、平均薪資93.2萬高，友達非主管職員工，員工薪資平均為104.4萬，年薪中位數則為79.1萬。