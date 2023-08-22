台新銀行獲得國際驗證機構英國標準協會(BSI)專業稽核團隊審核通過「ISO22301：2019營運持續管理 (Business Continuity Management BCM)系統」驗證，該項認證是確保企業面臨重大風險事件發生時，關鍵核心業務能持續營運不受影響。今(22)日台新銀行總經理尚瑞強出席受證儀式並表示，台新銀行通過ISO22301營運持續驗證，不僅展現台新銀行對數位金融服務品質的重視與承諾，也提升客戶和合作夥伴的信心和信賴。

ISO 22301是一項國際標準，主要是在幫助企業建立和維護一個有效的營運持續管理體系(BCMS)，透過全面的風險評鑑與營運衝擊分析，選定關鍵業務並制定相對應的策略與計畫，並透過定期的測試或演練，確保企業在營運中斷危機發生時，能迅速恢復至最小服務或正常服務水準，降低對企業及相關人的衝擊影響。

尚瑞強表示，台新銀在驗證過程中最大收穫，主要是落實各單位橫向通報應變及各項資源整合支援的協作能力，未來台新將繼續堅持風險管理和對標國際標準的理念，不斷創新和改善數位金融服務之營運持續管理能力，達到關鍵業務可用性99.9％的目標，以滿足客戶的需求和期待。

隨著數位金融的蓬勃發展，台新亦全力建構最優質的數位金融體系，然面對多變的網路犯罪手法，及極端的天災、人禍等不確定因素，使得金融機構面對各種風險場景日趨嚴峻。

為了確保能夠持續提供安全、可靠、不中斷的數位金融服務，台新銀行於去(2022)年2月委託勤業眾信聯合會計師事務所進行ISO 22301認證導入輔導專案，將對外提供金融服務之個人金融、法人金融系統關鍵業務納入驗證範圍，涵蓋臺／外幣交易、投資理財交易、信用卡服務、貸款與保險服務、台新Pay數位支付、信託服務、企業理財等，並投入大量支援人力及資源，最終於今(2023)年順利取得國際驗證機構英國標準協會(BSI)專業稽核團隊審核通過，為國內少數ISO 22301驗證範圍包含全部關鍵數位金融的銀行。