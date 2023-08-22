在野猛攻綠能議題，民進黨發言人張志豪表示，綠能產業都有清楚的法律限制和規定，國民黨及民眾黨一再為了政黨私利，其總統參選人侯友宜及柯文哲和立委參選人不斷用政爭口水醜化並汙名化綠能，目的就是擁護核能，尤其國民黨擁核幫又想大賺核電財，主張重啟核四，犧牲國家發展長遠所需的綠電，戕害台灣產業競爭力，令人遺憾。

張志豪表示，國民黨為擁核，配合侯友宜提出全面重啟核電主張，黨籍立委參選人近期可說是無差別攻擊綠能發展，但在野黨及候選人應理性論辯，提出更多的能源願景和政策，政治攻防不應傷害綠能發展。

張志豪提到，柯文哲日前也在臉書發文批評政府能源政策失敗，讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，根本是自相矛盾的「罵綠電、抱綠電」。民進黨推動的政策都不對也不行，柯文哲主張的都可以，甚至大幅加碼說2030年再生能源比例要達到40％，卻一再攻擊扭曲民進黨發展綠電，不僅大抄民進黨政府現行的能源政策，甚至再生能源還高達4成，但卻沒任何想法和做法。

張志豪指出，民眾黨和國民黨就是一個樣，「一邊罵綠電、一邊抱綠電」，民眾黨及黨籍議員候選人都曾接受能源公司的政治獻金。至於國民黨更是嚴重的雙重標準，國民黨一邊罵綠能，但一邊投身綠能產業，「抹黑綠能是貪贓，獨董位子搶著當」，國民黨人自己身兼綠能產業的董事或獨立董事，更接下不少政府重要的綠電工程 。

他細數，包括國民黨總統參選人侯友宜的國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸。

張志豪再問國民黨立委參選人徐巧芯、王鴻薇等人，這些國民黨的馬友友高官們，請以你們自己的相同標準檢視，不要雙標，他們是不是也應該全部請辭？還有請不要為了政黨私利擁核，一再用政爭口水扭曲攻擊綠能，請問侯友宜說要全面重啟核電，把核廢料打到地底下，但究竟放在台灣現在哪一個地方還沒有答案，如果要把核廢打到地下，請先回答核廢料放哪個縣市，如果都不是，那放台北徐巧芯、王鴻薇的家？