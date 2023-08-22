教育部推動「全國中介學校戲劇教育輔導支持陪伴計畫」，今日舉辦「『牽風箏的人』全國中介學校-戲劇社團師資入校行動計畫」記者會及交流會議，部長潘文忠表示，為協助無法適應義務教育階段學校教育而輟學的學生，經由「中途介入」輔導教育措施，計補助15縣市64校88班。

教育部自2018年起與青少年表演藝術聯盟合作在嘉義縣民和國中慈輝分校推動「風箏計畫」，以開設戲劇社團課程的方式找回學生信心與尊嚴，正向領導並培育青少年探索生命、重拾信心與行動力，並藉由表演藝術潛移默化的功能引導有效學習，協助找到少年生命志向。

為普及戲劇教育，教育部於2022年起再次與青少年表演藝術聯盟攜手合作，辦理「全國中介學校戲劇教育輔導支持陪伴計畫」，全面推動戲劇教育進入國中高關懷課程。

在今天記者會中，潘文忠感謝青藝盟願意做一個「牽風箏的人」，用戲劇牽著這群未定向的學生找到人生的方向；也感謝所有牽「風箏」的老師們，願意投入專業、時間，帶領孩子們看見屬於他們的未來；更感謝一起參與的民間團體、企業與政府共同合作把「風箏」牽得緊緊的。

教育部表示，這項計畫推動至今已2年，目前花蓮縣、新北市、苗栗縣、嘉義縣及桃園市等5個縣市除已開設戲劇課程外，並建構完整的教師輔導系統，培育全方位的戲劇師資，引導學生良善、認識情緒等價值觀，讓高關懷的孩子透過戲劇找回學習的熱忱與熱愛生命，儘早回歸適應學校教育。