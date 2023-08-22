全台灣每周都有規律運動者僅3成多，桃園人平時沒運動的主要原因竟是「沒時間」。圖為運動示意圖。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

全台灣每周都有規律運動者僅3成多，桃園人平時沒運動的原因竟是「沒時間」，為刺激民眾多運動，桃園市體育局今舉行「2023桃園體表會宣傳活動記者會」，宣布9月9日國民體育日，各國民運動中心游泳池及體適能中心開放免費使用，更會準備一系列體育表演，邀民眾欣賞。

副市長蘇俊賓表示，9月9日為國民體育日，桃園市將以國民體表會方式呈現，當天各國民運動中心也將開放免費使用游泳池及體適能中心。市府自12日起每周六日，選於平鎮區1895乙未保台紀念公園舉行為期5周的體育表演節目及親子活動，希望藉由展演及表演，讓民眾知道體育除了運動以外也可以很美、很精彩。

蘇俊賓指出，去年體育署曾統計，台灣常態性有在運動的人口為81.8％，1個月有運動1次就算，每周有規律運動者降至33％，桃園狀況好一點，常態性有在運動的人口為83.8％，每周有規律運動者34.5％，希望藉由場館設施的增加，可以讓運動人數越來越多，民眾越來越健康，如此一來衛生局的負擔便能降低。

體育局補充，體育署統計資料顯示，以桃園市來說，民眾最常從事的運動類型前3名分別是，戶外活動82.7％、球類運動20.8％及室內運動18.2％，而平時沒有運動的前3名原因則是，沒有時間35.5％、懶得運動26.5％和工作太累24.9％。

體育局說明，為配合99國民體育日，將把桃園體表會與世界客家博覽會做結合，利用原表演場地於9月9日下午5時30分至晚上8時擴大演出，預計將有3000人參與，當日也將於體育局官方粉絲專頁桃趣總動園FaceBook、Youtube及電台FM89.5飛揚調頻廣播等社群媒體管道線上同步直播。

體育局說，桃園體表會這次最大的特色是特別邀請今年4月美國奧蘭多舉行的2023啦啦隊國際盃，台灣啦啦隊國家代表隊帶來的精采表演，總計共有10場主題秀接續演出，包括《樂天女孩開場秀》、《跆拳品勢表演》、《詔安武術火舞》、《韻律體操馬戲》、《競技啦啦隊》等。此外也邀請在地學校團體，包括北門國小扯鈴隊、武漢有氧體操隊、國立北科附工跆拳隊、國立體育大學武術隊等，展現基層運動發展。