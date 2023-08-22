高雄鼓山區北斗街與鼓山二路口2月21日曾發生擦撞車禍，騎士違規右轉遭輕軌列車擦撞，所幸送醫後無大礙。（本報資料照片）

高雄輕軌沿線路口常發生汽、機車禍，警方統計肇因，多以「違反號誌管制（闖紅燈）」占大宗，故於去年10月起，在鼓山區馬卡道路與青海路、苓雅區凱旋路與三多二路等2處易肇事路口建置科技執法設備，今年事故同期下降26.7％，效果顯著。今年也將於鼓山、前鎮、苓雅區輕軌沿線易肇事路口建置10處科技執法，盼減少交通事故發生。

高雄市交通大隊指出，分析近3年來輕軌沿線路口發生汽、機車與輕軌列車碰撞事故，肇因以「違反號誌管制（闖紅燈）」居多；高雄市捷運局指出，輕軌通車迄今發生逾50件車禍，肇因皆為民眾擅闖軌道造成。

交通大隊表示，2022年10月起於鼓山區馬卡道路與青海路、苓雅區凱旋路與三多二路口2處輕軌沿線易肇事路口建置科技執法設備，經統計原2處路口當年1至7月共發生30件車禍，建置科技執法設備後同期發生22件車禍，總共減少8件，下降26.7％，可見科技執法設備效果顯著。

交通大隊指出，後續將於鼓山、前鎮、苓雅輕軌沿線建置10處科技執法設備，取締項目包含「闖紅燈」「紅燈越線」「紅燈右轉」等，自21日至27日為宣導期，28日起將正式執法取締；上述違規者將處新台幣600至5400元罰鍰。

10處地點為：鼓山區北斗街與鼓山二路口、華安街與馬卡道路口、大公路與鼓山一路、鼓山一路與五福四路口；前鎮區中山三路與凱旋四路口、二聖一路與凱旋三路口、鎮興路與凱旋四路口、前鎮街與凱旋四路口；苓雅區四維二路與凱旋二路口、武昌路與凱旋三路口。

警方呼籲，輕軌沿線設置路口科技執法設備目的在於防制交通事故發生，請用路人行經輕軌路口應減速慢行，遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。