根據今天公投的結果，厄瓜多民眾決定停止在亞馬遜保育區鑽探原油。這場公投被譽為「氣候民主」的歷史性典範。

法新社報導，厄瓜多是亞馬遜盆地所橫跨的8個國家之一。在全球努力遏制氣候變遷的此時，亞馬遜盆地這個聚碳盆（carbon sink）面臨著大規模破壞。

公投中，約59%選民選擇停止葉蘇尼國家公園（Yasuni National Park）一個原油區的開採作業。葉蘇尼國家公園的生物多樣性在全球數一數二。

環保組織「亞蘇尼多斯」（Yasunidos）在社群媒體發文說：「這是厄瓜多和地球的歷史性勝利。」

「這次出自於民的諮詢活動，展現出厄瓜多全國的強烈共識。這是第一次有國家決定捍衛生命、把原油留在地底下。」

這個公投案是與總統首輪選舉一起舉辦，投票期間戒備森嚴。毒品交易相關暴力事件飆升，已成厄瓜多選民最關注的議題。

選民同時在第2個公投案中，選擇禁止在喬可安地斯（Choco Andes）森林的部分區域開採礦產。（實習編譯：陳彥合/核稿：蔡佳敏）1120822