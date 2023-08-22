2024選戰即將開打，有媒體今（22）日公布了台北市第四選區（南港、內湖）立委民調，結果顯示，國民黨參選人、台北市議員李彥秀獲得了超過4成的支持度，現任立委高嘉瑜則以27%居次，而代表基進黨參選的美女醫師吳欣岱則墊底。

《TVBS》今公布了北市第四選區的民調，李彥秀、高嘉瑜與吳欣岱的支持度，依序為：44%、27%、13%，另有15%的人尚未決定。

而交叉分析顯示，高嘉瑜在20-29歲選民支持度最高，為37%，李彥秀30%，吳欣岱11%；在30-39歲方面，高嘉瑜與李彥秀的差距則不大，分別為39%、38%，吳欣岱的支持度為13%；而在40歲以上選民中，李彥秀的支持度則高達近5成，遠甩兩位對手。

而在政黨方面，李彥秀獲得了九成國民黨認同者支持，而在民進黨認同者中，有38%支持高嘉瑜，29%支持吳欣岱，16%支持李彥秀；至於民眾黨認同者，有46%支持高嘉瑜，36%支持李彥秀。

本次調查是《TVBS》民調中心於112年8月14日至18日晚間18：30 - 22：00進行，共接觸1393位20歲以上設籍台北市立委第四選區的民眾，其中拒訪為152位，拒訪率10.9%，最後成功訪問有效樣本1241位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。