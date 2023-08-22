大陸地方公共交通運營債台高築，甘肅省會蘭州市近日宣布，蘭州新區區域公車及城鄉公車票價將漲價1元（人民幣，下同）以上，同時也將召開城市公車票價調整聽證會。陸媒披露，蘭州公交集團因高額負債，已無法再申請貸款，甚至出現讓員工自行貸款，並由集團還本金及利息的怪象。

澎湃新聞報導，此前，蘭州新區區域公交實行1元一票制，城鄉公交為2元一票制。而蘭州新區管理委員會網站4日發布通知稱，調整後的票價方案自9月1日起執行，區域公交實行2元一票制，城鄉公交實行15公里以內線路3元一票制，15至20公里線路4元一票制，20公里以上線路5元一票制。

上述票價調整通知提到，「近年來，由於蘭州新區公交線路長、上座率低、票價水準低以及各項投入和運營成本逐年增長等因素，導致新區公交運營企業連年虧損」。

值得一提的是，據蘭州新區管理委員會網站7月14日發布公告，披露了蘭州新區城市公交當前的運營成本情況：根據新區公交公司2020至2022年成本監審工作相關數據顯示，年均運營（3年加權平均）成本為5709萬元，年均客運總量627萬人次；單人次運營成本為9.10元，減去單人次收入2.01元和單人次政府補貼1.71元，單人次虧損為5.38元。

澎湃新聞注意到，在蘭州新區已明確將於9月起執行公交票價新方案的同時，蘭州市也將召開城市公交票價調整聽證會。公告稱，為規範政府制定價格聽證行為，提高政府價格決策的民主性、科學性和透明度，根據有關規定，蘭州市發改委擬於9月上旬組織召開蘭州市城市公交票價調整聽證會。

2022年9月，天目新聞曾報導蘭州公交集團的高額負債困境。一封網傳致「蘭州公交集團有限公司職工」的告知書稱，「用於解決2022年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行『金城E貸』薪易貸（專享）定制貸款，由集團公司提供連帶責任保證，並承擔按月結息、到期還本責任」。

對此，蘭州公交集團宣傳部工作人員證實，此告知書屬實，但告知書內所制定的方案尚處在測試期。該工作人員表示，17年來，企業一直維持低票價（1元）運行，並積極承擔社會責任，包括發放敬老卡、學生卡等，其中就讓利將近10億，「從2020年開始，受多種因素影響，我們的收入已經無法覆蓋成本，維持不了企業的正常運營」。

工作人員解釋稱，之所以讓職工自行貸款，並由集團還本金及利息，是因為蘭州公交集團已經沒有辦法申請貸款，「企業目前負債39億，負債率達72％，已無辦法再申請貸款」。