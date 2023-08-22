長輩年紀大，年紀老化造成的肌肉流失難以逆轉，依據國健署統計，台灣65歲以上長者，肌少症盛行率男性為23.6％；女性為18.6％，年紀老化造成的肌肉量流失是無法避免的過程，怎麼吃才建康呢? 掌握飲食關鍵不但可以預防骨質疏鬆肌少症，甚至還可以逆轉肌少症！高雄市立大同醫院為了幫助長者維持骨骼健康，醫院營養室與社發中心攜手合作，開辦一系列預防肌少症的課程，甚至直接帶長者到市場挑選食材，客製化長輩樂活養肌餐，協助長者了解均衡飲食的原則。

大同醫院營養室與社發中心攜手合作，開辦一系列預防肌少症的課程，客製化長輩樂活養肌餐盤，協助長者了解均衡飲食的原則，打造永續高齡友善社區。（圖片來源：大同醫院提供）

大同醫院營養室主任高慧珊主任表示，長輩對於蛋白質普遍攝取不足，因此加速肌肉流失，經常會看到長輩過馬路時，小碎步、速度緩慢，類似這樣走路吃力的長輩，若不是曾經受傷或是因疾病造成行動不便，就很有可能是肌少症。但很多人以為只要每天出門散步或進行運動流流汗就足夠，但這類運動型態其實遠遠不夠，且若沒補充足夠蛋白質，將很難維持肌肉量。因此要維持肌肉量，挑選正確的六大類食物並吃足夠份量，配合適當運動，才能對抗肌少症。

高慧珊進一步指出，年長者要透過正確的飲食，第一要攝取足夠的熱量才能滿足身體能量的需求，一般來說以每日2千大卡為基礎。第二要提升蛋白質的質量，不僅重「質」也要重「量」，第三補充鈣質，成人建議每日1.5杯的乳品，若有乳糖不耐症者，也可以補充其他含鈣食物包括傳統板豆腐、豆乾、小魚乾、黑芝麻和杏仁等，第四補充維生素D3，有助於維持肌肉骨骼健康，再來配合適當運動，就能維持身體機能。

大同醫院院長傅尹志表示，在對抗人口老齡化的浪潮中，肌少症（Sarcopenia）是長者健康面臨的重要挑戰，它不僅會限制長者的日常活動能力，還可能導致跌倒和其他嚴重的健康問題。建議長輩攝取適當營養外，並透過肌肉訓練課程中為年長者的健康奠定堅實的基礎。