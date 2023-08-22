2002年5月成立的美達科技，專注於半導體類比暨混合訊號IC測試設備，以混合信號及CMOS影像感測產品為主力。前者應用於5G通訊及相關基建、Wi-Fi 6及光通訊光感測、電源管理IC（PMIC）測試、功率放大器（PA）等，後者主要應用於3D感測領域。

受半導體產業庫存調整、客戶需求驟減影響，美達科技2023年上半年合併營收0.78億元、年減達70.55％，為同期次低。營業虧損0.21億元，較去年同期顯著轉虧，加上業外收益同步驟減9成，使稅後虧損0.18億元、每股虧損0.47元，均創同期新低。

美達科技7月自結合併營收0.14億元，月減28.24％、年減達56.21％，累計前7月合併營收0.92億元、年減達69.01％，續處同期次低。展望後市，在市場緩步復甦狀態下，公司力拚下半年營運持續好轉，扭轉上半年連2季虧損態勢。

綜觀半導體產業發展，美達科技聚焦能源及感知二大應用領域，朝高電壓大電流、智慧化電源管理、發射、接收等方向研發，拓展電動車及相關產業、電源管理、消費電子、元宇宙、高速通訊、車用光達（LiDAR）等產業應用商機。