中國海警5日在南海向菲方補給船發射水砲，緊張升高。菲律賓海巡艦艇和補給船今天再度執行補給任務，中方部署多艘海警船和海上民兵船，菲方也嚴陣以待盼避免水砲事件再現。

關注中國海上灰色地帶策略的美國史丹佛大學妙手計畫（Project Myoushu）負責人鮑爾（Ray Powell）推文說，菲律賓海巡隊今天出動卡布拉號（BRP Cabra）和斯丹崗號（BRP Sindangan）2艘巡邏艇護送補給船自仙賓礁出發，重回南海仁愛暗沙執行補給任務。

他表示，中國部署至少4艘民兵船，其中3艘就封鎖位置，中國海警船則關閉船舶自動識別系統（AIS），無法從衛星上識別，但估計現場有4、5艘中國海警船。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

隨著馬德雷山號逐漸鏽蝕，北京開始阻撓菲國向這艘軍艦運送加固建材。5日發生中國海警船向2艘菲方補給船發射高壓水柱事件，僅一艘船隻成功運送補給，因此菲方今天再度展開補給任務。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）告訴GMA新聞網，中方將出動海警船、漁船、海上民兵船等，阻撓菲國補給船運送物資抵達仁愛暗沙。

布勞納說，菲方船隻也配備高壓水柱，但他們不會用水柱攻擊中國船隻，只會用於船隻起火等緊急救難情況。

鮑爾在推文中說，中國昨天下午從美濟礁出動至少4艘民兵船赴仁愛暗沙周邊，另部署11艘民兵船於美濟礁東北方。

這位美軍前軍官表示，今天凌晨至少3艘中國海警船位於美濟礁，另3艘中國海警船自上次菲方補給任務以來即關閉船舶自動識別系統，無法確認位置，但可能仍在美濟礁周邊。

美濟礁處於中國在南海控制島礁的最前沿，被認為是中國的「海上前哨」。

菲律賓、中國、台灣、越南等國家在南海存在主權爭議。仁愛暗沙距美濟礁不到20海里，但菲律賓軍艦擱淺近24年未拖離，成為菲中南海爭議熱點。（編輯：韋樞）1120822