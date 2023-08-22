標普在研究報告中以當前借貸環境「困難」為由，調降5家銀行評等，分別是KeyCorp、Comerica Inc.、Valley National Bancorp、UMB金融公司（UMB Financial Corp.）和聯合銀行公司（Associated Banc-Corp）。

標普跟進兩周前另一家信評公司穆迪（Moody's Corporation）的腳步，當時穆迪下調10家美國中小型銀行信用評級，並將紐約梅隆銀行、道富銀行等大型銀行列入降評的觀察名單，引發投資人恐慌以及金融市場動盪。

今年稍早因矽谷銀行倒閉銀行業危機，導致許多地區銀行必須支付更高的存款利息以防客戶抽走資金，但這勢必會直接打擊銀行獲利表現。例如Comerica從去年第二季到今年平均存款流失140億美元，是該銀行遭降評的原因之一。

此外，標普另將River City Bank、S&T銀行前景調降至負向。