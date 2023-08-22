女星孫可芳與劉冠廷愛情長跑15年，劉冠廷今（22）日選在七夕情人節社群發文宣布求婚成功：「這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！妳答應我了喔！大家都有看到喔！」孫可芳也在臉書甜喊幸福喊：「生活中我們是彼此可靠又安心的家人，工作上讓我們繼續當一對不斷練功的神鵰俠侶吧」讓外界相當驚喜。

劉冠廷今（21）驚喜發文宣布求婚孫可芳成功，文章一開頭寫下「抓到妳了」，並興奮表示：「這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！妳答應我了喔！大家都有看到喔！」隨後劉冠廷提到，這些年兩人經歷了許多，「就像魯夫從那時的超新星一路到現在那麼多，不知道接下來人生會把我們帶到什麼地方，但能牽著妳的手一起，一切都好值得期待，我愛妳，謝謝妳，接下來還請多多指教喔！」隨文更附上他從背後緊擁著對方的照片，彼此都露出燦爛笑容。

孫可芳也在社群發文，開頭第一句便回應劉冠廷的貼文：「被抓到了」，接著坦言：「玩樂的時候我們是無話不談的好朋友，低潮的時候我們是彼此的樹洞和肩膀，生活中我們是彼此可靠又安心的家人，工作上讓我們繼續當一對不斷練功的神鵰俠侶吧，謝謝大家總是給予習慣低調的我們很多空間和祝福，未來也請多多指教。」

劉冠廷在今年上半年就已在準備求婚事宜，還悄悄和經紀人和品牌一起尋找合適的求婚鑽戒，鑽戒是卡地亞經典鉑金婚鑽系列。劉冠廷把戒指藏了數個月，7月的時候向孫可芳求婚。求婚過程一如2人往常的低調，雖然身邊好友們期待能幫2人辦個求婚驚喜的儀式，但他們希望單純將求婚的過程保留給給自己，雙方經紀人都表示，婚期尚未決定，但會挑個好日子先辦理公證登記。