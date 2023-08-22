高雄市長陳其邁、交通部長王國材21日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進 行駛2,500萬公里」記者會，見證高雄市7家客運業者共同宣示達成市區公車2030年全電動目標，並承諾協助業者改善經營環境，達成2050淨零排放目標。

陳其邁表示，港都客運電動公車里程數超過2500萬公里、電動車比例高達28%、溫室氣體抵換專案皆為全國第一，這是邁向淨零非常重要的目標。此外，導入AI偵測路口、全支付車隊等，也走在全國領先的腳步。

陳其邁表示，高雄市面積約2900多平方公里，感謝中央的大力支持，讓高雄落實交通平權，實現偏鄉公車式小黃的服務，加上軌道建設四線齊發，輕軌今年即將完工，黃線、紅線延伸線也陸續開工，在捷運尚未完工前，市府鼓勵業者採購電動巴士，並因應未來2050淨零排放，推出持通勤月票搭乘公共運輸累計減碳量達標6噸，可加碼回饋一個月月票優惠，展現高雄邁向淨零排放目標的決心跟魄力，以健全高雄交通路網。

高雄電動公車比例高達28%，公車里程數超過2,500萬公里，溫室氣體抵換專案皆為全國第一，高雄市長陳其邁表示，這是邁向淨零非常重要的目標。（圖片來源：高雄市交通局）

高雄電動公車比例高達28%，公車里程數超過2,500萬公里，溫室氣體抵換專案皆為全國第一。（圖片來源：高雄市交通局）

交通部長王國材指出，肯定高雄市與中央一同為淨零碳排目標努力，除了運具種類最多，電動公車比例六都第一外更是率先全國推出399月票。港都客運電動公車里程數達2,500萬公里，代表電動公車技術已有一定成熟度。交通部將持續鼓勵國內車輛製造業者打造高品質、低汙染及國產化的車輛，目標在2030年將公車全面電動化，未來將全力支公車電動化及路網捷運化，也感謝港都客運在賴董事長的帶領下永續經營，成為公部門民營化的典範。

港都客運董事長賴文泰強調，港都客運有許多的全國第一，包含電動公車「數量」率先破百，「營運里程」也是全國第一。配合淨零碳排政策，優先獲得｢溫室氣體抵換專案」的運輸公司。在服務升級及行人安全上，也率先全國導入「全支付車隊」、「AI 盲區偵測」。港都客運也將與市府一起努力持續汰換電動公車，更感謝駕駛長們承先啟後提供優良的公車服務，目標提早於2025年完成全電動公車車隊。

交通局指出，為達成「2050淨零排放」目標，高雄市提出多元化永續政策，包含加碼補助客運業者汰換老舊柴油公車；率先全國透過MeNGo 平台導入碳足跡統計，計算會員或企業員工碳足跡認證並加碼回饋，以鼓勵民眾使用公共運輸外，更打造減碳經濟實現企業ESG，創造政府及民間雙贏產業生態，加速淨零碳排城市目標。

為鼓勵民眾多使用通勤月票，高雄也率先加碼回饋，持通勤月票搭乘公共運輸，MenGO系統會主動計算減碳量，如每年累計減碳量達標6噸，將獲得免費1個月月票優惠。相關訊息及TPASS月票販售通路可於交通局臉書「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」及MeNGo APP、官網(https://men-go.tw/)或交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)