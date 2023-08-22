台中市警察局烏日分局16日至20日執行違規取締，共取締252件違規，其中以機車未兩段式左轉157件居首，占62％。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

行人路權愈受重視，網路流傳動畫片「山道猴子的一生」引發熱議，不少人用來「勸世」，警方也持續加強違規取締。台中市警察局烏日分局22日指出，16日至20日共取締252件違規，其中以機車未兩段式左轉157件居首，占62％，違規點於光日路、高鐵路二段等路最常見。

台中市警察局鑒於機車與行人在近期重大交通事故統計中，經常成為高肇事主因及主要的傷亡族群，自8月16日（農曆七月）起至10月15日止，規畫為期2個月強力取締「機車闖紅燈、未兩段式左轉、未禮讓行人及行人違規等」專案勤務。

烏日警分局指出，分局請各派出所挑出機車、行人流量多的路口進行取締，包括前中山路、光日路、學田路、高鐵路、沙田路到台灣大道等超過20個路口，5天即取締各類違規達252件，其中以機車未兩段式左轉157件居首，占62％，常見違規點包括光日路、高鐵路二段等路。

居民也說，許多機車族常從烏日區中山路二段路口違規左轉光日路，經警方取締，近日經過路口時，騎車的和走路的都比較守規矩了，很棒，希望能一直持續。

烏日警分局表示，轄內烏日、大肚及龍井區A1（24小時內死亡）事故統計，今年1至8月計8件，較去年同期的13件減少5件。經檢視，每件均脫離不了機車或行人，顯見機車與行人的違規、或其與中大型車輛之相對弱勢與貪圖方便之用路習性，已成為當前社會極待重視及研議改善的重要標的。

烏日警分局分局長尤啓南呼籲，取締只是手段，絕對不是目的，機車由於行駛方便、快速移動，卻也為自身帶來相當的衝撞危險，又行人貪圖一時方便，不依路誌或標誌標線行走致遭車輛碰撞者，記憶猶新仍依然歷歷在目，烏日分局將居於保護用路安全，仍將秉持嚴正執法、貫徹打擊違規，以確保守護大眾的生命財產安全。