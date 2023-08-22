據法新社記者在北京機場所見的班機時刻表看板，北韓一班國際民航航班今天抵達北京，是3年來北韓的首個國際商業航班。

法新社指出，看板顯示北韓國營高麗航空（Air Koryo）JS151班機今天上午9時17分抵達北京首都機場，是2020年初北韓為防疫關閉國境以來，高麗航空的第一班國際民航班機。

追蹤全球飛航狀況的網站Flightradar24與中國追蹤應用程式Umetrip顯示，高麗航空班機於北韓當地時間上午8時30分左右（台北時間7時30分）從平壤起飛。

高麗航空北京辦事處一名人員在法新社詢問時稱「無可奉告」。

高麗航空先前排定昨天飛往北京但航班突然取消，當時官方未說明原因。

北韓自2020年初為因應COVID-19疫情而關閉邊界，此後基本上與外界隔絕。

經過3年的防疫鎖國後，如今愈來愈多跡象顯示平壤在邊境管制方面可能更彈性靈活。

專業網站NK News昨天披露，高麗航空還安排25日和28日兩個從俄羅斯海參崴（Vladivostok）飛往平壤的航班。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120822