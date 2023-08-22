綠色和平日本辦公室今日發出新聞稿，批評日本政府將福島核廢水傾倒太平洋的決定，是無視科學證據，侵犯日本和太平洋地區人民人權，也不符合《聯合國海洋法公約》。更重要的是，這樣的決定輕忽了廣大民眾和漁民的擔憂。綠色和平認為台灣水產業每年貢獻數百億元的經濟產值，在今次事件上首當其衝。政府必須就核廢水排放一事上，一方面為漁業在監測、檢測，以及賠償安排上與日本當局交涉。

「對於日本政府宣布將含有放射性物質的水排入海洋，我們深感失望和憤怒，無視漁民、公民、福島居民和國際社會，特別是太平洋地區和鄰國的擔憂，政府還是做出了這個決定。」綠色和平日本分部專案經理Hisayo Takada表示。持續增加的核廢水，和即將排放核廢水的決定，都宣告福島第一核電廠除役計劃的失敗。未來幾年內這些受污染的水還會持續增加，而缺乏有效的解決措施。日本政府和TEPCO虛假地聲稱排放核廢水是最終除役所必須，唯一可行的選擇。

「2011 年的福島核災，以及日本過去長達數十年核電計劃，結果就是要排放這些含有放射性物質的廢水，蓄意污染海洋。日本政府不但不承認當前除役計劃的缺陷、持續的核能危機以及所需的大筆公共資金，反而打算重啟更多核反應爐，無視證據顯示大地震和安全的風險。目前日本政府的能源計畫，缺乏如風力發電和太陽能，這類相對安全，並且能應對氣候緊急狀況的再生能源。」Takada表示。事實上，核能發電會因事故和自然災害而停擺，也永遠需要火力發電作為備用，使其無法成為氣候變遷的解方。

綠色和平認為台灣水產業每年貢獻數百億元的經濟產值，在今次事件上首當其衝。政府必須就核廢水排放一事上，一方面為漁業在監測、檢測，以及賠償安排上與日本當局交涉，同時也應該借鑑前車，在未來的能源規劃中全面淘汰核電，以免台灣同樣陷入核災的泥沼當中。