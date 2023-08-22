新竹市長高虹安14日遭北檢起訴，在記者會中揭露新竹棒球場已調查完成，隔天受訪又指收到報告後請專人翻譯，並提到內容「不是很妙」。市議員劉崇顯質疑，一周過去了，改善報告到底在哪？市府表示，報告涉及專業性，正與美國場務專家確認及討論改善方案，有消息會在第一時間說明。

高虹安上周表示，大聯盟場務專家Chad Olsen所屬的Brightview公司的新竹棒球場改善評估報告已送達新竹市政府了，報告是全英文，目前已請專業廠商翻譯，初步看到的狀況，只能說「真的不是很妙」，詳細內容還要與專家討論。

期間市議員劉崇顯、劉康彥等人也要求市府提供原文完整報告，但劉崇顯表示，這份高虹安說要經過翻譯的英文報告，在他發文請市府提供原文即可之後，收到的回文卻只是將球踢給了市立體育場。

劉崇顯說，令他不解的是，這份號稱大聯盟指定場務公司所做的報告，高虹安多次強調是新竹棒球場改善工程的主要依據，但公共工程的權責機關工務處，卻看起來像沒拿到報告而無法直接提供，究竟市府為何不直接提供報告原文給議員？

劉崇顯也說，自市府收到報告已經過了一個星期，還要再花多少時間才能完成翻譯？他也提醒高虹安，別忘記自己曾公開承諾「明年2024球季要開打」，他呼籲高虹安展現執行力告訴大家，不惜讓球場改善工作停擺，也要等這份報告出爐的理由是什麼？

對此，市府表示，球場報告涉及專業性，市府刻正與美國場務專家確認及研討後續改善方案，有進一步消息會在第一時間向社會大眾說明棒球場相關檢測結果及改善方針。