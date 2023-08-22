永續食品是時下飲食趨勢，據大數據公司調查，「永續飲食」網路聲量連年增加，其中追求低碳、少添加、減剩食更漸成為國人飲食文化一部份。全家便利商店23日起將攜手冠軍麵包師傅陳耀訓，推出2款無添加認證麵包新品，23日至9月4日也與台南市府合作，凡買全家明星商品Fami!ce霜淇淋，即可獲贈一片台南金鑽鳳梨果乾，限量40萬份。

全家目前架上已有8成鮮食商品，取得Clean Label食品少添加認證，減少不必要的添加物，亦能降低食品生產過程中的碳排放量。有鑑於永續飲食趨勢，「全家」特別邀請到陳耀訓師傅共同開發，耗時長達6個月研發出100％無添加食品潔淨標章的麵包，利用穀物麵粉培養魯邦種酵母，並透過中種工法製作，皆無添加衛福部公告之食品添加物，純淨又美味。

紫薯紅豆麵包嚴選台灣產紫薯、台灣九號紅豆粒，透過雙重包餡工法，外層紫薯、內包紅豆，層次豐富；茉窨香柚包麵糰中添加窨製（製茶的一種工藝）技法而成的茉莉香片茶粉，內餡嚴選台南老欉文旦，創造出風味獨特的甘甜微酸口感。

全家「鹽麴雞肉烤飯糰」，45元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家以行動支持生態保育、促進台灣生物多樣性發展，今年7月與台灣石虎保育協會共同推出手機APP捐款，短短5天即募款超過10萬元，全家亦積極採購在地農產品，降低食品運送里程的碳排放量，23日起「鹽麴雞肉烤飯糰」新上市，本次飯糰使用石虎友善耕作米，搭配國產優質稻米，開發概念源於農糧署親子擂台飯糰賽冠軍作品，期能透過官民攜手，推廣台灣好米、保育原生貓科動物石虎。

7-11 2020年推出「天素地蔬」品牌廣受消費者好評，今年上半年相關業績就較3年前翻倍成長。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11早在20年前即引進多款蔬素食商品對應「低碳蔬食」飲食趨勢，積極佈局蔬食版圖，2020年推出「天素地蔬」品牌，現已是億元級素蔬食品牌，3年來備受外食族和年輕客層喜愛，今年上半年相關業績就較3年前翻倍成長，也吸引其他通路業者跟進加入蔬食潮流。低碳蔬食相對葷食餐點來說也減少碳排放，品牌創立至今截至2022年底共約減少約2萬公噸碳排量，相當於54座大安森林公園，也是超商通路唯一獲得2022 TCSA台灣企業永續獎肯定的素蔬食品牌。

為讓消費者便利又安心地購買到素蔬食商品，7-11近年來陸續與知名綠色餐飲品牌主廚攜手研發近50款微波即食的商品，包含與熱浪島、阜杭豆漿等，以及米其林綠星餐廳「陽明春天」、「小小樹食」聯名，將植物肉、燕麥奶或藜麥、鷹嘴豆等超級食物入菜，如輕食便當、御飯糰等，平均可帶動相關類別業績成長3成，至今也吸引超過千萬人次購買。