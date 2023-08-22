雲豹綠能近日爆發爭議，民進黨立委賴品妤父親賴勁麟昨（21）日宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。對此，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」認為，選戰至今，綠營對任何引發爭議的事件還未擴大延燒之際，就立刻切除，反觀非綠總把小事搞到大風暴，選舉手段高下立判，讓粉專直呼讓民進黨躺著選贏不是沒道理。

賴勁麟擔任雲豹能源董事長，並掛名旗下18家能源公司代表人，近期遭質疑是門神，昨宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。賴勁麟發表4點聲明，一、任何指控都要有證據，這段時間毫無根據的荒謬抹黑，必定會採取法律行動，捍衛名譽。二、堅定反核是一生職志，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡。三、為守護台灣未來推動綠能。四、雲豹能源從未用過任何特權，或做任何犯法的事，公司現為證交所創新板的上市公司，也遵守證交法所有的規範。

「漂浪島嶼--munch」昨在臉書提到，選戰至今，綠營對任何引發爭議的事件，無論是性騷、民主大聯盟、門神等新聞，只要形成輿論，在還未擴大延燒之際，就立刻切除，請辭離職自行走人，避免形成風暴，影響候選人選情，堪稱完美的危機公關。

「漂浪島嶼--munch」也點名非綠一路走來，將小事搞到大風暴，大事還拖拉不認錯，明知敵營網軍側翼如虎似狼，就是讓事件自我添柴，無限延燒擴大，搞到群起厭惡，是典型的拖屎連。「漂浪島嶼--munch」文末則強調，選舉手段高下立判，民進黨躺著選贏不是沒道理，並以「請辭走人大局為重，忍辱犧牲未來光明」暗諷。

針對該文，許多網友也表示「這是從林智堅那裡學到教訓，如果今天民進黨在縣巿長維持平盤，黨主席是蔡英文，這局面當然就繼續拗下去了」、「不得不稱讚民退黨會選舉，反觀國民黨真是選戰爛到一個不行」。