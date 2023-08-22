七夕情人節到，桃園市衛生局統計卻發現，梅毒及淋病的確診病例皆較前3年同期上升不少，呼籲民眾要做好個人保護措施，另也鼓勵民眾只要曾經發生性行為就要定期接受篩檢，及時掌握自身健康狀況。

衛生局指出，性傳染性疾病主要由體液及血液傳播，包含梅毒、淋病及愛滋病毒等，依衛生福利部疾病管制署統計，截至今年8月21日止，桃園今年梅毒確診病例數有791人，較前3年同期平均670人，上升18.1％。淋病確診病例數657人，也較前3年同期平均549.3人，上升19.6％。只有愛滋確診病例數85人，則較前3年同期平均92人，下降7.6％。

衛生局呼籲，性行為時要正確使用保險套，並留意自身健康狀況、定期接受篩檢，除了安全性行為外，暴露前預防性投藥（PrEP）計畫也是近年的防治愛滋病毒利器之一，透過穩定持續服用PrEP，讓體內有足夠的藥物濃度預防愛滋病毒感染，保護力可達9成以上。

衛生局表示，桃園市今年共有6家醫療院所提供PrEP服務，截至18日共計收案服務287人，較去年成長6成，目前針對愛滋感染者的配偶或伴侶、35歲（含）以下年輕族群，檢驗確認未感染愛滋病毒，經醫師評估符合資格者，即可申請公費的PrEP整合式服務，搭配性行為時使用保險套及水性潤滑液，可有效降低感染風險，同時預防感染愛滋病毒和其他性傳染病。

衛生局提醒，不論年齡與性別，只要曾經發生性行為就要定期接受篩檢，掌握自身健康情形，如果出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染疾病，可至泌尿科、皮膚科、婦產科等科別看診，或參考疾病管制署官方網站提供的「友善性病門診推薦醫師名單」，及早發現與治療控制。

另外，桃園市13區衛生所、衛生福利部桃園醫院、林口長庚紀念醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、中壢長榮醫院及桃緣彩虹居所皆有提供免費的愛滋篩檢服務。如有相關疑問，可洽詢桃園市防疫專線0800-033-355，或疾管署專線1922。