加護亞依是女團「早安少女組」前成員，入行以來傳出許多爭議，曾閃嫁黑道老公卻慘遭家暴，更傳出一度下海拍AV，雖然她否認該傳聞，但形象還是大受打擊。近日，她被爆料到疑似和黑道份子前往南韓旅遊，照片曝光後，其中一名男子被發現「小指被砍斷」，該男子也被起底，是日本3大黑道中的稻川會成員之一。

據日本周刊《FLASH》報導，加護亞依7月底在社群平台發佈旅遊影片，與閨密在韓國飯店泳池和燒烤餐廳玩樂，但被爆料同行的友人中有兩位黑道份子，分別是一名身上有紋身的男性，和一名身穿黑色T恤和短褲的X男。據了解，她和X男早已熟識，今年決定前往韓國旅行，在當地後和其他人會合，一行人還去了賭場，所有的飯店費用和賭博費用都由X先生支付。

據悉，X男是稻川會次集團的幹部，稻川會是日本3大黑道組織之一，從照片中可看到，X男的小指被切掉，這是日本黑道為了表示贖罪與謝罪的「切手指習俗」，X男的團隊在稻川會中年輕成員居多，被稱為武鬥派，經濟上比其他團體更強大，聲勢也很高，在黑社會界可以稱之為「大人物」。

對此，加護亞依經紀人坦承照片確實在韓國拍攝，但澄清她不知道X先生是黑道成員且他們是偶遇，對方提出合照邀請時她才答應，「雖然有時會接受啤酒等款待，但並不是X先生支付了整個旅行的費用。飯店和機票都是由加護預訂的，我們可以提供收據作為證明。」加護亞依事後也拍片大動作澄清：「我真的沒想到期待已久的旅行會演變成這樣，我自己也感到非常驚訝。我會注意不再輕率行事，並會更加謹慎。」

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