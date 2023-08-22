雅加達空氣污染持續惡化，印尼總統佐科威更因空污狂咳，當局下令本週起，5成的公務員實施居家辦公，希望在9月初東協峰會前，改善雅加達的空氣品質，但有環保團體認為，居家辦公措施無法解決問題，企業則擔憂影響經濟成長。

根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir數據顯示，從5月開始，雅加達一直位居全球空氣污染最嚴重的前10大城市。住在雅加達及附近城市的居民都感受到嚴重空污。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）上週曾透露，印尼總統佐科威（Joko Widodo）咳嗽已經近一個月，醫生診斷咳嗽的原因，指出可能和空氣品質惡化有關。佐科威因此要求一週內「解決空污問題」。

佐科威早前曾指出，過去3個月漫長的旱季加劇空氣污染，若有需要將實施辦公室混合工作制度，也就是實施部分居家辦公。

雅加達省政府日前宣布，本週起實施5成的公務員居家辦公措施，但有專家認為，這對改善空污問題幫助有限，頂多只能緩解交通阻塞問題。

印尼「時代報」（Tempo）報導，專家指出，居家辦公並不一定能減少空氣污染，因為雅加達的空污來源「不僅是交通」，還有「發電廠、工業排放及垃圾焚燒」。

印尼環境討論會（WALHI）倡議人士穆罕默德（Muhammad Aminullah）認為，居家辦公作為解決雅加達空污問題仍不足，「只能視為是緩解交通的方法」。

印尼綠色和平組織成員安德里亞努（Bondan Andriyanu）向「論壇報」（Tribun）表示，政府在COVID-19疫情期間實施居家辦公時，雅加達的空污一度更加嚴重，這代表除了交通之外還有其他（空氣污染）來源。他說：「居家辦公不再是真正的解決方案。」

印尼官員表示，車輛排放占雅加達空污的44%，其次是能源工業占31%，製造業占10%。

雅加達省政府指出，居家辦公措施未來將擴大至東協峰會場地附近的公務員，屆時將提高至75%的公務員在家辦公，峰會場地附近的學生則實施遠端學習。

東協峰會預計9月5日至7日在雅加達南區舉行。

不過，有些企業則呼籲政府不要實施居家辦公措施，並警告該措施不可繼續，因為可能弊大於利，並指出這可能會有經濟成長放緩和生產率下降的風險。

「印尼企業家協會」（Apindo）主席林綿坤（Sofjan Wanandi）向「雅加達郵報」（Jakarta Post）說，針對空污得採取可持續措施，而不是臨時和被動的對策。

他在一份聲明中表示，「遠端工作不可能在所有行業中實施，因為一些工人，例如在工廠工作的工人，仍然需要在工作場所」，並補充指出，仍有許多可能的空氣污染源，例如非法垃圾焚燒、工業污染和漫長的旱季等。

印尼工商總會（KADIN）也說，居家辦公非最佳解決方案。雅加達省政府則強調，居家辦公是必須採取的短期行動之一，仍待觀察成效。（編輯：張芷瑄）1120822