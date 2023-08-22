隨著5G專網、智慧工廠及工業4.0成為趨勢，不少惡意攻擊行為也開始針對全球製造供應鏈，大量將勒索軟體工具商業化降低了攻擊門檻。根據觀察，自動化產線因勒索軟體攻擊，平均停擺的時間為21天。

TXOne Networks（睿控網安）研究表示，自動化產線每次因駭客攻擊而停擺，平均將造成高達280萬美元（約新台幣8,960萬元）的財務損失。

不僅如此，近期駭客活動軌跡也頻繁透露出地緣政治端倪，其用意已非單純獲取短期財務報酬，而是具有更深層的意圖，比如造成國安問題。

TXOne Networks（睿控網安）提出五大OT（營運科技）業者需注意的資安議題，首先OT著重設備，資安部署應以設備為主。第二，現今工控場域依然充斥大量老舊系統（如Windows XP），解決方案必須能夠同時對應新舊系統之需要。第三，工控場域機台對於加裝第三方資安軟體仍多有限制。以軟硬體交錯進行多層次防護，可有效提升防禦範圍。四、許多廠區為了安全考量並不允許連上外部網路，在資安方案選擇，應避免大量依賴雲服務的方案。最後，業者最重要的是維繫產線的持續運轉，因此必須關注資安方案，不要防礙產線效能的最佳化。