傳奇因受惠於手遊「風之國度」等三款遊戲挹注，第二季單季營收4.32億元，較上季成長約1成，稅後純益0.58億元，優於上季的0.44億元。第二季每股稅後純益0.52元，優於第一季的0.4元。

傳奇2023年上半年的營收8.24億元，年減23.23％，營業毛利4.75億元，年減19.56％，營業利益0.74億元，年減26.44％。然受惠於業外的匯兌利益的挹注，2023年上半年的稅後純益1.02億元，年增81.99％，每股稅後純益0.92元，年增80.3％。如果以反映本業的營業利益率來看，今年與去年同期相當。

今年上半年，傳奇網路的營收貢獻來自四款遊戲，包括手機遊戲「風之國度」，日版「聖劍-亞瑟傳奇」，以及端遊「聖境傳說」全球版、「卡利茲傳說」台港澳版本。

2023年第二季收入主要來自「風之國度」、3月上市的「聖劍-亞瑟傳奇」日版，及5月推出的端遊「聖境傳說」全球版，目前三款遊戲均穩定營運中。

而傳奇網路的經典端遊「聖境傳說」5月4日由官方直營全球平台，提供英文、日文和中文三種語言版本。

展望未來，傳奇網路代理奇幻冒險MMORPG手機遊戲「Tales of Dragon」歐美版，已於7月4日正式上線，將反映於第三季損益。目前尚有多款自研遊戲同步研發中，將陸續釋出，均會貢獻下半年的營收。