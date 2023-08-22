男女步入婚姻，男方家長會先到女方家提親，一名女子表示，父母和男友家長見面談婚事，男友母親要求她必須冠夫姓，讓在場所有人沉默許久，她的父親反對直呼「都什麼年代了，還要冠夫姓？」加上她也不願意，4年感情因此畫下句點，PO文上網後引發網友熱烈討論。

原PO前天（20日）於《爆料公社》指出，和男友交往4年，男友母親一直待她很好，把她當女兒般對待，近日男友母親問她是否有結婚意願，她和男友討論後決定結婚，男友母親也看好日子到她家提親。

提親當天原PO的父親強調，結婚並非賣女兒，不用大小聘等聘金，此時男友母親提出原PO必須冠夫姓要求，還說「不冠夫姓就是不尊重。」讓在場人傻眼，原PO父親打破沉默說「都什麼年代了，還要冠夫姓？」但男友母親很堅持，原PO對男友說「你媽都沒冠夫姓了，為什麼我一定要冠夫姓，這樣對我不公平。」

後來男友聽母親的話，選擇和原PO分手，4年感情畫下句點，讓她氣得說「分手後沒他的世界真的很美好，現在一個人也過得比之前還要更好。」

遭遇讓網友看傻眼，「分得好，這種嫁去也是難過」、「冠夫姓沒問題，前提是生的小孩要從母姓，男方家長願意嗎？」、「現在結婚還有冠夫姓？很少了吧！」、「他家是有王位要繼承嗎？還冠夫姓咧」、「她自己應該先以身作則，不然她就是不尊重她老公，建議她老公可以離婚了」。