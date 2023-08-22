連續三年率領勇士封王打造王朝、擁有兩座FMVP、一座得分王，辛特力已成為台灣籃壇最偉大的洋將之一。台北富邦勇士今日正式宣布與辛特力完成續約，辛特力成為勇士隊史效力最長久的洋將，2023-2024賽季將與團隊挑戰PLG四連霸及EASL東亞超級籃球聯賽賽事。

「德州傳奇」辛特力來台三年效力勇士，每年率領團隊拿下總冠軍，個人在PLG生涯寫下無數紀錄，包含兩座總冠軍賽MVP、22-23賽季得分王，並在PLG歷史的多項數據中名列前茅，包含得分、籃板、助攻和三分球數等都在各項排名前五。

辛特力上賽季例行賽場均23.3分11.1籃板4.7助攻1.6抄截，幾乎皆是個人生涯最佳表現。身披勇士球衣邁入第四年，辛特力將成為隊史效力最長久的洋將，他的所有成就和數據，毫無疑問是台灣籃壇最偉大的洋將之一。

完成續約重返勇士，辛特力表示：「這是我唯一想效力的球隊，這裡也已經成為我的家，我很興奮新賽季能重返勇士，而且等不及歸隊與團隊再度為冠軍努力打拼！」

台北富邦勇士首位洋將完成續約，團隊戰力陸續補強中。新賽季目標PLG四連霸，同時EASL東亞超級籃球聯賽也將正式展開完整的賽季。面對國內與國際賽事的挑戰，台北富邦勇士都將爭取最高榮耀。