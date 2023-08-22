大陸環球網引述法新社22日報導，在北京首都國際機場的航班到達指示牌上顯示，一架北韓航班抵達北京。報導稱，這是「3年來北韓首架國際商業航班降落在北京」。

北韓航班 資料圖

指示牌顯示，北韓高麗航空的JS151航班於上午9時17分左右抵達北京首都國際機場。這是北韓為應對新冠大流行而關閉邊境後，高麗航空自2020年初以來的首個國際商業航班。

飛行數據平台Flightradar24以及航旅縱橫上的資訊顯示，該航班於當地時間上午8時30分左右從北韓首都平壤起飛。

高麗航空原定周一飛往北京的航班突然取消，官方沒有給出原因。

21日，在中國外交部例行記者會上，法新社記者提問：「北韓的高麗航空公司三年多來首次執飛從平壤出發到北京的商業航班，該航班原定將於今日抵達北京，但後續被取消了。請問你是否瞭解航班被取消的原因？北韓邊境何時將重新對遊客開放？」

對此，發言人汪文斌表示，中方對新冠病毒感染實施乙類乙管總體方案發佈後，自2023年1月8日起，恢復受理中外航司恢復國際客運航班的申請。2023年夏秋航季換季工作當中，中方根據航空公司申請按程序批復了北韓高麗航空平壤—北京—平壤等客運航線定期航班計畫。「具體航班由航空公司按照中方主管部門的批復執飛。以上是我目前掌握的消息。」