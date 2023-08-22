中美洲議會（PARLACEN）於當地時間8月21日上午強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，我外交部今除表達嚴正抗議，也決定即日起正式退出中美洲議會。國民黨立委江啟臣今在立院受訪時說，這就是民進黨執政後大量斷交所帶來的骨牌效應，我國在中美洲只剩下1、2個邦交國，少了很多講話的份量，執政黨必須負責，不能讓國人感覺政府只是坐以待斃。

江啟臣說，在民進黨主政底下，過去以來最大的挫敗就是大量斷交，目前看到很多的狀況，基本上就是大量斷交以後的骨牌效應、副作用。

江啟臣認為，中共跟我們在外交上面一直以來非常競爭，甚至在很多的場合底下也用盡各種方式打壓我們國際社會，這個大家都知道，且不論任何一個政黨在台灣執政都必須面對。但過去我們有22個邦交國，民進黨執政以後斷了9個，剩下13個，所以當然在國際組織的參與上面，就少了很多能夠幫我們講話的份量。

江啟臣表示，中美洲議會是過去我們不少邦交國所參與的政治體系，我方在1999年以後以觀察員身分參與，2018年還有派立委張宏陸參加，但去年開始出現類似的「排我納中」提案，今年應該是守不住，外交部就直接說我們全部退出。

江啟臣直言，這對我國外交是一個打擊，尤其中美洲過去是我國邦交的重鎮，如今卻只剩下1、2個邦交國，會有這樣子的一個結果，執政黨必須要負起責任，而且不能只是讓國人感覺只是坐以待斃，沒有任何的突破性作為，來傳達台灣人的聲音及維持邦交國。