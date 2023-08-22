為達成2030年市區公車全面電動化政策目標，國光客運參與示範型宜蘭市區公車補助計畫，向成運汽車採購24輛電動巴士，將行駛5條市區公車路線，今天（22日）舉辦啟用典禮，預計經測試後，10月就可上路，宜蘭縣政府盼能逐步汰換柴油巴士，落實節能減碳、綠色交通的理念。

宜蘭縣政府交通處表示，包括24輛國光客運採購的電動巴士，全縣計有138輛市區公車，加上現有的3輛電巴，共計有27輛電巴，占全縣市區公車近2成；這項計畫中央補助1億6800萬，縣府補助1000萬，業者自籌9786萬元。

今天的啟用典禮展示的車型有9米及12米長的低地板電動巴士，還有成運汽車研發的中程城際型電動巴士，國光客運指出，相信未來這款巴士很快就能投入行駛國道5號間的營運路線。

成運汽車表示，成運快充電巴採用最安全的LTO鈦酸鋰電池，電池壽命超過10年，充放電循環高達2萬次，僅15分鐘就能從20％電量充至80％，而且不用集中充電，6輛車才需要架設1支充電樁，不用改變現有停車場的規畫。

24輛電動巴士取代原先的柴油巴士，經測試後預計10月就能上路，將行駛1766（南方澳－頭城）、1767（南方澳－經純精路－頭城）、1792（羅東－經三星鄉－天送埤）、紅1（外澳－宜蘭轉運站）、紅2（宜蘭轉運站－南方澳）等5條路線。

國光客運董事長王雅萱表示，國光客運深耕宜蘭數十年，配合政府政策，向成運採購24輛電巴，感謝縣府支持，能結合綠能嘉惠縣民。縣長林姿妙說，宜蘭縣有好山好水好環境，更標榜環保立縣，希望能以電動巴士逐步取代柴油巴士，讓宜蘭縣的環境更乾淨。